Krwawy piątek pod Otwockiem? 14-latek zatrzymany!

Fala agresji w polskich szkołach

Strach zagląda do polskich szkół! W środę (7 października) 19-letni uczeń urządził krwawą jatkę w Ostrołęce. Rzucił się z ostrymi narzędziami na uczniów i nauczycieli, raniąc dziewięć osób. Dzień później doszło do kolejnego koszmaru. W szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował nożem pracowników placówki. 37-letnia woźna zginęła, a dyrektor i nauczycielka zostali ranni. Policjanci zatrzymali również 17-latka z Sierpca, który miał zapowiadać atak na szkołę. Znaleźli u niego dwa noże!

Kolejny nastolatek zatrzymany!

Teraz na jaw wychodzi kolejna przerażająca historia! W piątkowy poranek Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu zaledwie 14-letniego chłopaka z Józefowa pod Otwockiem.

Według policjantów nastolatek „planował przynieść do szkoły nóż”, a „jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób”.

Tym razem alarm podniósł inny uczeń. Nie zignorował niepokojących sygnałów i zawiadomił służby. Policjanci zareagowali i zatrzymali 14-latka.

„O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny” – poinformowała stołeczna policja.

Czy w Józefowie udało się zapobiec kolejnej tragedii? Co dokładnie zamierzał zrobić 14-latek? Czy chciał kogoś skrzywdzić, a może jego zachowanie miało związek z niepokojącymi doniesieniami o internetowych wyzwaniach?

Na razie pytań jest więcej niż odpowiedzi. Sprawa jest bardzo świeża, a policja nie ujawniła szczegółów planów nastolatka. Do tematu postaramy się wrócić. Będziemy ustalać, co naprawdę planował chłopak i jak blisko było do ewentualnej tragedii.

Brutalny atak w Leszczydół-Nowiny. Nożownik miał 15 lat