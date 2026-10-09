Seria brutalnych ataków w szkołach. Policja zatrzymała 10 osób! W całym kraju trwa wielka akcja

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-09 10:05

Policja prowadzi wzmożone działania na terenie całego kraju w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 10 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymali 10 osób. Odnotowano również 13 zdarzeń, w których zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa. Komenda Główna Policji ostrzega przed niebezpiecznymi zachowaniami i fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi w internecie. Szczegóły poniżej.

Służby ratunkowe przed bramą. O działaniach policji po atakach w szkołach przeczytasz na SE.
Autor: Tadeusz Mróz

Ponad 10 tysięcy szkół pod kontrolą policji po ostatnich atakach. W całej Polsce zatrzymano 10 osób

Po tragicznych wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach i wcześniejszym ataku w Ostrołęce narasta niepokój o bezpieczeństwo w szkołach. W ostatnich dniach doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń. W Ostrołęce 19-latek zranił dziewięć osób, natomiast pod Wyszkowem 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym woźną, która zmarła wskutek odniesionych obrażeń. Trzeci atak udało się udaremnić w ostatniej chwili.

W reakcji na te wydarzenia Komenda Główna Policji zdecydowała o nasileniu działań prewencyjnych w całej Polsce. Jak wynika z danych przekazanych przez policję 9 października, funkcjonariusze skontrolowali już ponad 10 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymali 10 osób na terenie kraju. Jednocześnie służby zwracają uwagę na falę nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w internecie po tragediach na Mazowszu.

Jak wskazuje policja, niektórzy wykorzystują dramatyczne wydarzenia do publikowania nieodpowiedzialnych żartów i zdobywania popularności w sieci, co dodatkowo potęguje społeczny niepokój.

- Od pierwszych chwil policjanci w całym kraju podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Policjanci przez całą dobę monitorują sieć – podaje Komenda Główna Policji w komunikacie.

10 osób zatrzymanych po niepokojących incydentach. Policja zapowiada dalsze działania

Do tej pory policjanci odnotowali 13 zdarzeń, w przypadku których zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zatrzymano łącznie 10 osób, z których większość odpowie za kierowanie gróźb karalnych. Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się na Mazowszu. Funkcjonariusze, współpracując z prokuraturą i psychologami, niezwłocznie zabezpieczyli miejsca przestępstw oraz zatrzymali sprawców ataków. Jednocześnie służby nieustannie monitorują internet i reagują na pojawiające się w sieci niepokojące informacje.

- Nad bezpieczeństwem dzieci i pedagogów w całym kraju czuwać będą funkcjonariusze Policji. Wiąże się to nie tylko ze zwiększoną liczbą patroli wokół szkół - policjanci wezmą również udział w spotkaniach z młodzieżą, podczas których będą mówić o tym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach – dodaje KGP.

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Policja przypomina, że groźby popełnienia przestępstwa czy zapowiedzi wywołania alarmu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W ostatnich dniach do służb docierały również sygnały sugerujące, że seria ataków w szkołach mogła mieć związek z internetowym „challengem”. W sprawdzenie tych doniesień włączyli się także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał - informowała w piątek, 9 października Komenda Główna Policji.

 

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