16-latek zatrzymany w szkole przez policję. Groził śmiercią innym uczniom

Policjanci z Gorlic zatrzymali 16-letniego ucznia jednej ze szkół średnich, który zamieścił nagranie z groźbami pozbawienia życia wobec całej społeczności szkolnej.

Zgłoszenie wpłynęło 9 października około godziny 9:00 od pedagoga szkolnego, po tym jak wychowawca klasy odkrył nagranie na zamkniętej grupie klasowej.

Nieletni, twierdzący, że groźby były żartem, został jeszcze tego samego dnia przekazany do dyspozycji Sądu Rodzinnego w Gorlicach.

Przerażające nagranie na zamkniętej grupie. 16-latek z Gorlic groził śmiercią całej szkole

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 9 października. Jak informują policjanci z Gorlic, około godziny 9:00 rano oficer dyżurny lokalnej komendy otrzymał niezwykle niepokojące zgłoszenie. Telefon wykonał pedagog jednej z tamtejszych szkół średnich. Przekazał on mundurowym informacje o bezpośrednim zagrożeniu, jakie miało zawisnąć nad uczniami oraz nauczycielami placówki. Jeden z uczniów miał bowiem kierować groźby pod adresem całej społeczności szkolnej.

Sytuacja zaczęła się od czujności wychowawcy klasy, który natychmiast zareagował na sygnały docierające od zaniepokojonych uczniów. Okazało się, że na zamkniętej grupie klasowej w jednym z popularnych komunikatorów internetowych pojawił się przerażający materiał wideo. Autorem nagrania był 16-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego. Młody człowiek bez wahania wypowiadał tam groźby pozbawienia życia skierowane do wszystkich osób związanych ze szkołą. Wychowawca, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, bezzwłocznie powiadomił pedagoga szkolnego, a ten wykonał telefon na policję.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach natychmiast udali się do wskazanej szkoły średniej. Na miejscu mundurowi podjęli zdecydowane kroki i zatrzymali 16-latka bezpośrednio na terenie placówki edukacyjnej.

Poniesie konsekwencje za głupi żart

Podczas wstępnych czynności i rozmowy z funkcjonariuszami nastolatek nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Jak podaje policja, chłopak twierdził, że cała sytuacja i nagrane przez niego wideo miały być jedynie głupim żartem. Nastolatek najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie za sobą publikowanie tak drastycznych gróźb w przestrzeni wirtualnej. Dla policjantów i dyrekcji szkoły sprawa była jednak niezwykle poważna.

- Po przeprowadzeniu stosownych czynności i ustaleń, nieletni został przekazany jeszcze tego samego dnia do dyspozycji Sądu Rodzinnego w Gorlicach - informują mundurowi.

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