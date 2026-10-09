14-latek z Mokotowa miał nóż w szkole. „Śmierć społeczniakom” na ostrzu

Do interwencji doszło w piątek, 9 października. Pedagog szkolny przekazał policjantom informację, że jeden z uczniów może mieć przy sobie niebezpieczny przedmiot. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Wydziału ds. Osób Nieletnich. Szybko udało się odnaleźć i zatrzymać podejrzanego nastolatka.

Przy 14-latku mundurowi znaleźli nóż z ukrytym ostrzem. Zabezpieczyli również 11 petard hukowych, które uczeń miał przynieść do szkoły.

Warszawska policja opublikowała zdjęcie zabezpieczonego noża. Na ostrzu widoczny jest napis: „śmierć społeczniakom”. Funkcjonariusze będą teraz ustalać jego znaczenie, pochodzenie przedmiotu oraz powód, dla którego nastolatek przyniósł nóż i petardy do placówki.

Przeczytaj także: Krwawy piątek pod Otwockiem? 14-latek zatrzymany!

- Nastolatek zachowywał się spokojnie. Jest teraz w naszej dyspozycji, czyli przebywa na mokotowskim komisariacie. Zbierany jest materiał dowodowy, który przekażemy następnie do Sądu Rodzinnego. On zdecyduje co dalej z 14-latkiem - informuje „Super Express” asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy KRP II.

Nikomu nie stała się krzywda.

Po zakończeniu policyjnych czynności dokumentacja trafi do sądu. To sąd zdecyduje, czy 14-latek dopuścił się czynu karalnego lub wykazuje przejawy demoralizacji, a także jakie środki należy wobec niego zastosować. W przypadku osoby w tym wieku możliwe są przede wszystkim środki wychowawcze, lecz konkretna decyzja będzie zależała od ustaleń policji, opinii specjalistów oraz sytuacji rodzinnej ucznia.

Przeczytaj także: Seria brutalnych ataków w szkołach. Policja zatrzymała 10 osób! W całym kraju trwa wielka akcja

Warszawska policja apeluje do rodziców oraz opiekunów, aby sprawdzali plecaki swoich uczniów, przed wyjściem do szkoły.

Brutalny atak w szkole podstawowej. Napastnik miał 15-lat