Alarm w szkole w Śródmieściu. 16-latek przyniósł nóż do szkoły

Interwencja w centrum Warszawy

Do interwencji doszło w jednym z zespołów szkół na terenie warszawskiego Śródmieścia. O możliwym zagrożeniu patrol policji poinformował pracownik placówki. Funkcjonariusze nie czekali ani chwili i szybko odnaleźli podejrzanego nastolatka. Jak przekazują służby, w jego plecaku faktycznie znaleziono nóż typu balisong, nazywany również nożem motylkowym.

Niebezpieczne narzędzie zostało zabezpieczone, a 16-letni uczeń zatrzymany. Policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Na razie nie wiadomo, dlaczego nastolatek przyniósł nóż do szkoły ani czy pokazywał go innym osobom. Policja nie przekazała również informacji, aby 16-latek użył narzędzia, zachowywał się agresywnie albo kierował wobec kogokolwiek groźby.

Przeczytaj także: „Sprawcy zdradzają swoje zamiary”. Po krwawych tragediach w szkołach eksperci biją na alarm

Nie podano nazwy szkoły. Ze względu na wiek ucznia policja nie ujawnia także szczegółów, które mogłyby doprowadzić do jego identyfikacji.

Czym jest nóż typu balisong?

Balisong to składany nóż wyposażony w dwuczęściową rękojeść, w której chowa się ostrze. Po odpowiednim rozłożeniu obu części rękojeści nóż jest gotowy do użycia.

Ze względu na konstrukcję przedmiot może zostać szybko otwarty. Jego przyniesienie na teren szkoły wystarczyło, aby pracownik placówki zaalarmował patrol i doprowadził do natychmiastowej interwencji.

Przeczytaj także: Krwawy piątek pod Otwockiem? 14-latek zatrzymany!

Dalsze decyzje w sprawie 16-latka zostaną podjęte po zakończeniu policyjnych czynności. Ponieważ zatrzymany jest osobą nieletnią, zgromadzona dokumentacja może zostać przekazana do Sądu Rodzinnego.

Czarna seria trwa

Od momentu głośnego ataku 19-letniego nożownika w Ostrołęce, na szkoły, zwłaszcza w województwie mazowieckim, padł blady strach. Każdego dnia do mediów docierają informacje o zatrzymaniach lub niestety udanych atakach nastoletnich nożowników na szkoły.

Przeczytaj także: Po atakach w szkołach zapadają decyzje. W wielu placówkach nie będzie lekcji!

W przestrzeni medialnej pojawiła się hipoteza o istnieniu specjalnej, zamkniętej grupy, w której uczniowie z całej Polski mieli planować „krwawy piątek”, czyli masową serię ataków na różne placówki oświatowe. Służby jak na razie skutecznie zatrzymują każdego podejrzanego nastolatka. W samej Warszawie doszło już do kilku zatrzymań.