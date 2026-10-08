"Chcą zabić 60 osób". Czy tragedia w Leszczydole-Nowinach to efekt zmowy na komunikatorze?

Śmiertelny atak w szkole

Do tragedii doszło w czwartek rano na terenie szkoły w Leszczydole-Nowinach. 15-letni Wiktor, były uczeń placówki, wtargnął do budynku i zaatakował nożem pracującą tam woźną.

Ofiarą napastnika była 37-letnia Daria, matka dwójki małych dzieci. Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo prowadzonej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować.

Podczas ataku ranni zostali także dyrektor szkoły oraz nauczycielka. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Nastolatek został obezwładniony i ujęty przez dyrektora szkoły, a następnie przekazany policjantom. Obecnie trwają czynności procesowe z jego udziałem.

Mieszkańcy mówią o internetowej grupie. "Chcą zabić 60 osób"

Po tragicznych wydarzeniach pod Wyszkowem pojawiły się pytania, czy atak miał związek z innymi niepokojącymi zdarzeniami, o których w ostatnich dniach mówiło się w regionie. Wśród mieszkańców krążą informacje o internetowych wyzwaniach, a nawet o rzekomej grupie działającej na jednym z popularnych komunikatorów, gdzie miały być planowane podobne ataki.

Na razie są to jednak wyłącznie nieoficjalne doniesienia, których nikt nie potrafi na chwilę obecną potwierdzić.

– Nie wiem czy to jest prawda, bo to brzmi nierealnie i strasznie. Tak jak z filmu po prostu, że jest jakiś challenge, żeby zabić jak najwięcej osób – mówi 19-letnia Nikola, mieszkanka wsi i była uczennica szkoły. – I też to jest połączone, z tego co zrozumiałam, z tą sytuacją z wczoraj z Ostrołęki, że chłopak chciał zabić w swoje urodziny, żeby stał się popularny. I gdzieś tam mają plan na tej grupie, chyba jeżeli ich jest więcej i chcą zabić około 60 osób. Dostaję tego tyle, że ja sama nie wiem, co jest z tego prawdą. Usłyszałam też, że niby została dźgnięta dziewczyna na przystanku PKS w Wyszkowie. Nie wiem czy to jest prawda, więc jest tego tyle, że nie da się tak naprawdę zweryfikować tych informacji między sobą – dodaje.

Autor: Jakub Szyda

Śledczy zbadają wszystkie wątki

Doniesienia o istnieniu internetowej grupy są obecnie przekazywane głównie między mieszkańcami i w mediach społecznościowych. Na tę chwilę brak potwierdzonych informacji, które wskazywałyby, że taki kanał rzeczywiście istniał lub że miał związek z tragedią w Leszczydole-Nowinach.

To właśnie śledczy będą teraz ustalać nie tylko dokładny przebieg ataku, ale również motywy działania nastolatka oraz ewentualne powiązania z innymi zdarzeniami.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że służby będą analizowały możliwe związki pomiędzy ostatnimi atakami i niebezpiecznymi incydentami, do których doszło w szkołach.

Czy 15-latek odpowie jak dorosły?

Napastnik ukończył 15 lat, co oznacza, że w określonych przez prawo przypadkach może odpowiadać za swoje czyny na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie jednak należała do sądu.

Przed śledczymi stoi teraz zadanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami powiatu wyszkowskiego. Dla rodziny 37-letniej Darii oraz całej szkolnej społeczności czwartkowy poranek pozostanie dniem niewyobrażalnego dramatu.

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