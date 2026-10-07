To miała być rzeź! Wyjął długi nóż i zaczął dźgać. Gdy go złapali, trzymał maczetę!

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
jopl
2026-10-07 17:33

Krwawa masakra w szkole w Ostrołęce! 19-letni Jakub Z. wniósł do szkoły długi nóż i zaatakował uczniów i nauczycieli. Przed atakiem miał wykrzykiwać, że chce zostać sławny! Rannych zostało 8 osób. Na szczęście, nikt nie zginął. "Przesłuchujemy świadków, weryfikujemy wszystkie informacje, sprawdzamy monitoring" - mówi "Super Expressowi" Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

  • Szkoła w Ostrołęce, gdzie dzień wcześniej świętowano, stała się sceną krwawego ataku, gdy 19-letni uczeń nagle zaatakował nożem.
  • Jakub Z. ranił uczniów i nauczycieli, a następnie uciekł, atakując kolejne osoby, co wywołało natychmiastową obławę policyjną.
  • Poznaj wstrząsające szczegóły zdarzenia, dowiedz się, co krzyczał sprawca podczas ataku i jakie dowody znaleziono przy nim po zatrzymaniu.

Jeszcze we wtorek, 6 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce obchodzono święto patrona szkoły i pierwszoklasiści składali uroczyste ślubowanie, a w środę, 7 października, rozegrała się tam krwawa rzeź. Jakub Z. (19 l.), uczeń klasy maturalnej, wszedł do szkoły jak każdego innego dnia. Przez ramię przewieszony miał plecak. Nie wzbudzał niczyich podejrzeń i nie dawał po sobie poznać, że za chwilę wydarzy się dramat. Niestety, w pewnej chwili z plecaka wyciągnął nóż.

Jak relacjonują dziennikarze jednego z lokalnych portali, do ataku miało dojść na lekcji, a przerażona nauczycielka chciała wypchnąć nożownika za drzwi sali. Jak opowiadają uczniowie, ona również została ranna. Jedna ze szkolnych koleżanek Jakuba powiedziała, że przed atakiem 19-latek krzyczał, że ma urodziny i chce być tego dnia sławny.

Zaatakował uczniów, nauczycielki i przechodniów

Po wszystkim Jakub Z. uciekł ze szkoły i nożem zranił jeszcze dwie przypadkowe osoby. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ruszyli za nim w pościg. Niedaleko szkoły jest rozległy park i płynie Narew. To w tamten rejon uciekł nożownik. "W zaledwie 25 minut policjanci ustalili miejsce napastnika. Mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce" – przekazał nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Jakub Z. również odniósł obrażenia.

"Pokrzywdzonych jest 8 osób, to dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie osoby postronne" - mówiła początkowo Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Na szczęście, ich życie jest już bezpieczne. "Najciężej ranna osoba została opatrzona, a rany nie zagrażają jej życiu".

W sprawie krwawej masakry w szkole od razu zareagowały też władze miasta. "W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSZ nr 4 zostało zamknięte. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych" - zakomunikował Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki.

Jakub Z. musi zostać przesłuchany

Jakub Z. jest już za kratkami. W chwili zatrzymania miał przy sobie maczetę, którą się okaleczył. "Mamy teraz 48 godzin na przesłuchanie go i ewentualne postawienie zarzutów" - mówi Łukasiewicz. Po zatrzymaniu go policyjni pirotechnicy musieli się też zająć plecakiem młodego mężczyzny, bo jak przekazała podinsp. Katarzyna Kucharska, z policji w Radomiu, zaczęło się coś z niego wydobywać.

Jakub miał dziś urodziny. Chwycił nóż i zaczął atakować. Był cichy, nie rzucał się w oczy
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