Akcja policji w szkołach. Wiadomo, ilu nastolatków zatrzymano. Służby podały dane

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-09 18:29

Wielka akcja policji w szkołach na terenie całego kraju postawiła na nogi tysiące funkcjonariuszy. Służby podjęły natychmiastowe i zdecydowane działania, których głównym celem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w Polsce. Funkcjonariusze skontrolowali już blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymali kilkadziesiąt osób.

  • Policja prowadzi ogólnokrajowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i pracowników.
  • W ramach akcji skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek, odnotowano 172 zdarzenia i zatrzymano dotychczas 59 osób.
  • Funkcjonariusze nadal monitorują sieć i reagują na zgłoszenia, pracując nad wyjaśnieniem zaistniałych incydentów.

Kontrole placówek oświatowych w całym kraju. Policja ujawnia statystyki

Jak poinformowała policja, do godziny 17:00 w piątek (9 października) w całym kraju odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze musieli podjąć natychmiastowe czynności. Interwencje te były bezpośrednio związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych na terenie placówek edukacyjnych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Służby sprawdzają każdy niepokojący sygnał docierający od dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców.

W toku prowadzonych działań mundurowi przeprowadzili kontrole w blisko 35 tysiącach obiektów. Statystyki te pokazują, jak ogromne siły i środki zostały zaangażowane w zabezpieczenie polskich placówek oświatowych. Policjanci kontrolowali nie tylko stan zabezpieczeń technicznych, ale również reagowali na wszelkie przejawy łamania prawa, w tym m.in. posiadanie substancji zabronionych czy akty agresji.

Zatrzymania w szkołach i masowe działania. Wiemy, ile osób trafiło w ręce mundurowych

W toku czynności zatrzymano dotychczas 59 osób, wobec których istniały poważne podejrzenia o popełnienie przestępstw. Służby na ten moment nie zdradzają szczegółowych zarzutów, jakie usłyszą poszczególni zatrzymani, jednak charakter operacji wskazuje na eliminowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci oraz młodzieży.

Jak podaje policja, „funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego”. Warto podkreślić, że działania mundurowych nie ograniczają się jedynie do fizycznej obecności w rejonie budynków szkolnych.

Policjanci przez całą dobę monitorują sieć internetową, ponieważ to właśnie w cyberprzestrzeni często pojawiają się pierwsze sygnały o planowanych przestępstwach czy groźbach kierowanych pod adresem szkół. Policja zapewnia, że będzie reagować na każde zgłoszenie, a działania prewencyjne i operacyjne będą kontynuowane w najbliższym czasie.

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