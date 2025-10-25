Sprawa śmierci 19-letniej Karoliny wyjaśniona po 23 latach. To kolejna ofiara "Bestii z Chełmży"!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-25 15:25

Prokuratura w Bydgoszczy skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Adrianowi W., który według jej ustaleń zabił 19-letnią Karolinę z Trzebienia. Ciało dziewczyny znaleziono we wrześniu 2001 r. w Wiśle. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, ale wznowiło je po latach policyjne "Archiwum X" z Bydgoszczy. Okazało się, że za zbrodnią może stać zwany "Bestią z Chełmży" 48-latek.

  • Adrian W., znany jako „Bestia z Chełmży", został oskarżony o zabójstwo 19-latki, do którego doszło przed 24 laty.
  • Mężczyzna, który odbywa już karę dożywotniego więzienia za inną zbrodnię, ponownie stanie przed sądem.
  • Obecna sprawa, umorzona lata temu, została wznowiona przez policyjne "Archiwum X", które ponownie przeanalizowało zebrane w tej sprawie dowody.
  • Co doprowadziło do wznowienia śledztwa i czy "Bestia z Chełmży" w końcu przyzna się do winy?

Bydgoszcz. Adrian W. oskarżony o zabicie 19-latki z Trzebienia

Adrian W., oskarżony o zabicie 19-latki z Trzebienia, zawdzięcza swój przydomek innym zbrodniom, których popełnienie wcześniej mu udowodniono. Dwa miesięcy przed tym, gdy domniemany morderca i jego ofiara spotkali się na dożynkach w Pruszczu Pomorskim, 48-letni dziś mężczyzna wyszedł z więzienia za gwałt na innej kobiecie. To nie wszystko, bo w sierpniu 2022 r., czyli niespełna rok po zniknięciu Karoliny, Adrian W. zabił młodą kobietę, za co został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Mimo dowodów na to, że to Adrian W. zabił 19-latkę, w postaci:

  • śladów biologicznych, które zostały poddane nowym metodom badawczym;
  • ponownie przeanalizowanych zeznań świadków, z których część już w 2001 r. wskazywała, że mogło dojść do spotkania między mieszkanką Trzebienia a oskarżonym;
  • opinii biegłych;

mężczyzna nie przyznał się do zarzutu zabójstwa w postaci uduszenia, a w czasie przesłuchania w prokuraturze złożył zeznania stojące w sprzeczności z ustaleniami śledczych. 

Pierwsze śledztwo w tej sprawie zostało umorzone w marcu 2002 r., ale policyjne "Archiwum X" z Bydgoszczy wróciło do niej po kilkunastu latach przerwy, informując o swoich ustaleniach już w 2024 r.

Zabójstwo 19-letniej Karoliny. Domniemany sprawca ujawniony po 20 latach

Polecany artykuł:

Wysiadł z tramwaju i zginął. Kierująca miała zielone światło. Radni mówią, że t…
Super Express Google News
Bydgoszcz. Zabójstwo 19-letniej Karoliny. Jej ciało wyłowiono z Wisły. Domniemany sprawca ujawniony po latach [ZDJĘCIA]
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARCHIWUM X
ZABÓJSTWO
BYDGOSZCZ