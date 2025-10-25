Adrian W., znany jako „Bestia z Chełmży", został oskarżony o zabójstwo 19-latki, do którego doszło przed 24 laty.

Mężczyzna, który odbywa już karę dożywotniego więzienia za inną zbrodnię, ponownie stanie przed sądem.

Obecna sprawa, umorzona lata temu, została wznowiona przez policyjne "Archiwum X", które ponownie przeanalizowało zebrane w tej sprawie dowody.

Co doprowadziło do wznowienia śledztwa i czy "Bestia z Chełmży" w końcu przyzna się do winy?

Bydgoszcz. Adrian W. oskarżony o zabicie 19-latki z Trzebienia

Adrian W., oskarżony o zabicie 19-latki z Trzebienia, zawdzięcza swój przydomek innym zbrodniom, których popełnienie wcześniej mu udowodniono. Dwa miesięcy przed tym, gdy domniemany morderca i jego ofiara spotkali się na dożynkach w Pruszczu Pomorskim, 48-letni dziś mężczyzna wyszedł z więzienia za gwałt na innej kobiecie. To nie wszystko, bo w sierpniu 2022 r., czyli niespełna rok po zniknięciu Karoliny, Adrian W. zabił młodą kobietę, za co został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Mimo dowodów na to, że to Adrian W. zabił 19-latkę, w postaci:

śladów biologicznych, które zostały poddane nowym metodom badawczym;

ponownie przeanalizowanych zeznań świadków, z których część już w 2001 r. wskazywała, że mogło dojść do spotkania między mieszkanką Trzebienia a oskarżonym;

opinii biegłych;

mężczyzna nie przyznał się do zarzutu zabójstwa w postaci uduszenia, a w czasie przesłuchania w prokuraturze złożył zeznania stojące w sprzeczności z ustaleniami śledczych.

Pierwsze śledztwo w tej sprawie zostało umorzone w marcu 2002 r., ale policyjne "Archiwum X" z Bydgoszczy wróciło do niej po kilkunastu latach przerwy, informując o swoich ustaleniach już w 2024 r.