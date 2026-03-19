Chciał sprawić wnukom frajdę. Teraz 7-latek walczy o życie po koszmarnym wypadku

Do dramatycznego wypadku doszło w środę (18 marca) wieczorem w miejscowości Budzisław. Jak poinformowała policja w Żninie, około godziny 18:55 służby otrzymały zgłoszenie o poważnym zdarzeniu na drodze gruntowej.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 67-letni mężczyzna przewoził w łyżce ładowarki teleskopowej dwoje swoich wnucząt w wieku 7 i 10 lat. W trakcie jazdy doszło do tragedii – młodszy chłopiec wypadł z maszyny, a następnie został najechany przez jedno z jej kół.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ze względu na poważne obrażenia dziecka wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało 7-latka do szpitala w Bydgoszczy.

Kierujący ładowarką był trzeźwy, jednak policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Sprawą zajmują się teraz kryminalni z Janowca Wielkopolskiego pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przebieg tego wypadku - przekazał rzecznik żnińskiej policji.

Policja nie ma wątpliwości – do tragedii doszło w wyniku skrajnej nieostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas prac w gospodarstwie i przypominają, że przewożenie osób w maszynach rolniczych, które nie są do tego przystosowane, może prowadzić do dramatów. W tym przypadku chwila nieuwagi zakończyła się walką o zdrowie i życie dziecka.