Chciał sprawić wnukom frajdę. Teraz 7-latek walczy o życie po koszmarnym wypadku

Anna Kisiel
2026-03-19 14:20

Chwile grozy w Budzisławiu (woj. kujawsko-pomorskie). 7-letni chłopiec wypadł z łyżki ładowarki teleskopowej, a chwilę później został najechany przez maszynę. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

Śmierć dziecka. Śmigłowiec LPR lądował na miejscu

i

Autor: GettyImages/ Getty Images
Super Express Google News

Do dramatycznego wypadku doszło w środę (18 marca) wieczorem w miejscowości Budzisław. Jak poinformowała policja w Żninie, około godziny 18:55 służby otrzymały zgłoszenie o poważnym zdarzeniu na drodze gruntowej.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 67-letni mężczyzna przewoził w łyżce ładowarki teleskopowej dwoje swoich wnucząt w wieku 7 i 10 lat. W trakcie jazdy doszło do tragedii – młodszy chłopiec wypadł z maszyny, a następnie został najechany przez jedno z jej kół.

Polecany artykuł:

Jowita Zielińska przepadła bez śladu. Policja znów ruszyła w teren, sprawdzili …

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ze względu na poważne obrażenia dziecka wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało 7-latka do szpitala w Bydgoszczy.

Kierujący ładowarką był trzeźwy, jednak policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Sprawą zajmują się teraz kryminalni z Janowca Wielkopolskiego pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przebieg tego wypadku - przekazał rzecznik żnińskiej policji.

Policja nie ma wątpliwości – do tragedii doszło w wyniku skrajnej nieostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas prac w gospodarstwie i przypominają, że przewożenie osób w maszynach rolniczych, które nie są do tego przystosowane, może prowadzić do dramatów. W tym przypadku chwila nieuwagi zakończyła się walką o zdrowie i życie dziecka.

Pożar Nowy Kościół
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ŻNIN
KUJAWSKO-POMORSKIE
ŻNIN