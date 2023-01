Niespodziewany gość!

Chcieli tylko przyjąć kolędę, otworzyli drzwi i...przecierali oczy ze zdumienia! Tego przy wizycie księdza się nie spodziewali

Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Wielu wiernych ceni go przede wszystkim za swoją otwartość. Ostatnio biskup postanowił zaskoczyć grupę bydgoszczan i odwiedził ich w ramach wizyty duszpasterskiej, tzw. „kolędy”. Co ciekawe, odwiedziny poszczególnych mieszkań nie były wcześniej ustalone, więc było to dla wszystkich niemałe zaskoczenie!