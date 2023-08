Chwile grozy na rozlewisku w Pieczyskach. Żaglówka dryfowała do góry nogami [ZDJĘCIA]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w zeszły czwartek (03.08.2023), kiedy ojciec z synem wybrał się na rejs żaglówką w Pieczyskach. - W tym dniu panowały zmienne warunki atmosferyczne i silny wiatr, jednak nic nie wskazywało na to, aby doświadczony sternik miał mieć problem podczas wyprawy - czytamy w komunikacie KMP w Bydgoszczy. Stało się jednak inaczej i do akcji musieli ruszyć m.in. bydgoscy wodniacy.

Akcja ratunkowa na rozlewisku w Pieczyskach. Wodniacy uratowali żeglarzy

W trakcie rejsu, w pewnym momencie, 45-letni mężczyzna wraz z 19-latkiem poczuli nagłe i silne uderzenie wiatru, w wyniku którego ich żaglówka wywróciła się.

- Na pomoc przybył policyjny patrol wodny wraz z ratownikami WOPR. Pomimo wiatru, utrudniającego przeprowadzenie działań, pomogli oni postawić łódź, wypompować z niej wodę, następnie odholować ją na brzeg do mariny. W wyniku wywrócenia się żaglówki nikt nie ucierpiał. Jest to kolejna udana akcja ratownicza bydgoskich „wodniaków”, którzy na co dzień pełnią służbę w rejonie terenów leśnych i wodnych. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą - przekazują bydgoscy policjanci. Ku przestrodze - pod tekstem publikujemy galerię ze zdjęciami z akcji.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Lubisz wypoczywać nad wodą? Tak Nie