Dwa utonięcia w Bałtyku pod Puckiem. Na akwenie panował sztorm

Dwóch mężczyzn nie żyje, dwie osoby udało się uratować - to bilans tragicznych zdarzeń, do których doszło na kąpieliskach w powiecie puckim. Pierwszy dramat rozegrał się w niedziele, 6 sierpnia, ok. godz. 15, gdy służby ratownicze otrzymały informacje o dwóch topiących się mężczyznach na niestrzeżonym kąpielisku w Juracie. 54-latka, mieszkańca województwa opolskiego, wyciągnęli z wody inni świadkowie zdarzenia i przystąpili do reanimacji, którą kontynuowały później służby. Niestety jego życia nie udało się uratować. Jak informuje "Dziennik Bałtycki", więcej szczęścia miał ok. 40-letni mężczyzna, który "w stanie średnio poważnym" został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ojciec z synem weszli do Bałtyku w Kuźnicy. 51-latek nie żyje

Ledwie godzinę później wpłynęło zgłoszenie, że na wysokości plaży w Kuźnicy, również niestrzeżonej, topią się 51-latek i jego 16-letni syn. Nastolatka udało się uratować, ale jego ojciec zniknął pod wodą, w związku, z czym służby wszczęły akcję poszukiwawczą. Ich działania zakończyły się w poniedziałek, 7 sierpnia, o godz. 6, gdy ciało mężczyzny, mieszkańca powiatu włocławskiego, znaleziono na plaży w Kuźnicy. Do obu tragedii odniósł się Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, który przypomniał o ostrzeżeniach przed sztormem na Bałtyku i czerwonych flagach wywieszonych na kąpieliskach.

- Czy wy naprawdę musicie sprawdzać, że wypływamy w każdą pogodę??akcja 268. Tonący mężczyzna w Jastarnia jeden uratowany drugi martwy, teraz 269 Kuźnica jeden uratowany drugi poszukiwany pod wodą zgadnijcie jaki będzie efekt. 😩😩 Co z wami?? Wszędzie ogłaszają sztorm !! - napisał mężczyzna na swoim profilu twitterowym.

