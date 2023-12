NOWE FAKTY

Ciało młodej kobiety w Wiśle! Nieoficjalnie: To poszukiwana od tygodni Karolina

ago 9:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W piątek, 22 grudnia służby zostały zaalarmowane zwłokach unoszących się na Wiśle. Na miejscu okazało się, że to ciało należące do młodej kobiety. Nieoficjalnie, to 19-letnia Karolina, która na początku listopada wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Akcja poszukiwawcza była zakrojona na ogromną skalę, jednak pomimo wysiłku służby, Karoliny nie udało się odnaleźć. Aż do teraz.