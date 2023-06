Cud narodzin w łabędzim gnieździe! W centrum Bydgoszczy wykluło się sześć piskląt [ZDJĘCIA]

O gnieździe założonym przez parę łabędzi na Wyspie Młyńskiej już kilka tygodni temu zrobiło się głośno. Ze względu bezpieczeństwa i w trosce o spokój ptaków teren w okół gniazda został ogrodzony. Bydgoszczanie i nie tylko to, co dzieje się w gnieździe oglądać mogli w internecie podczas relacji live.

Obraz przekazywany był przez dwie kamerki 24/h. W sumie w gnieździe pojawiło się osiem jaj. Pierwsze pisklęta wykluły się we wtorek popołudniu. W środę (7.06) w gnieździe było już sześć małych łabędzi. Gdy pojawią się dwa ostatnie, młode powinny zostać wyprowadzone przez rodziców na wodę i tam będzie można podziwiać łabędzią familię.

- Niebawem dowiemy się, czy po wyprowadzeniu młodych na wodę, łabędzie będą nadal wracać do gniazda. Dlatego jego okolice nadal będą ogrodzone - informuje Bogna Rybacka, zastępczyni dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM, ogrodnik miasta.

Miasto nadal prosi o niepodchodzenie do łabędzi z psami i niedokarmianie ich. Pisklęta będą już same pozyskiwać pożywienie. Młodych łabędzi będą strzec oboje rodzice, dlatego ważne jest aby się do nich nie zbliżać, ponieważ może to prowokować rodziców do ich obrony i stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi.

