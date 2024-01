Czarna wizja o flagowej inwestycji PiS. "Nie powstanie"

Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o to, co myśli na temat nowego rządu oraz tego, co będzie się działo w polskiej polityce. Zdaniem Jackowskiego, przyszłość wszystkich polityków koalicji nie wygląda najlepiej. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku - zapowiedział Krzysztof Jackowski. Zapytaliśmy go także, co z CPK. Jak zapowiedział, flagowa inwestycja PiS-u będzie miała ogromne kłopoty. Co zobaczył w swojej wizji?

Jasnowidz Jackowski: wizja. CPK nigdy nie powstanie?!

Ta inwestycja jest dumą Prawa i Sprawiedliwości. Centralny Port Komunikacyjny, to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Ma być największym w Europie Środkowo-Wschodniej węzłem transportowym łączącym lotnisko hubowe (węzłowy port lotniczy) oraz sieci kolejowe i drogowe. Inwestycja od lat wzbudza wiele kontrowersji. Kiedy rozpocznie się faktyczna budowa tego strategicznego punktu na mapie polskiej komunikacji? Czy flagowa inwestycja PiS-u w ogóle powstanie?

Jasnowidz Krzysztof Jackowski nie ma co to tego najmniejszych wątpliwości i zapytany przez naszego dziennikarza krótko odpowiedział: "Nie powstanie".

