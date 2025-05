Czarne punkty na mapie Polski. W tych miastach umiera najwięcej osób!

Radosław C. wjechał w grupę dzieci i uciekł! Policja ujawnia szokujące szczegóły

trafił do aresztu!

Atak na ratownika medycznego w karetce! Mężczyzna chwycił go za szyję i zaczął dusić

W których miastach w Polsce śmierć zagląda ludziom w oczy najczęściej? Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok są alarmujące – w niektórych miejscowościach wskaźnik zgonów przekracza krajową średnią nawet dwukrotnie. Choć demografia bywa brutalna, dane wyraźnie pokazują, że są miasta, gdzie życie kończy się zdecydowanie częściej.

Najwyższe wskaźniki zgonów na 1000 mieszkańców odnotowano przede wszystkim w południowej i centralnej Polsce. To mniejsze miejscowości, które zmagają się z poważnymi problemami demograficznymi – starzejącą się populacją, odpływem młodych ludzi oraz ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej. W efekcie średnia długość życia w tych miastach jest niższa niż w innych regionach kraju.

Nie bez znaczenia pozostaje też jakość życia – zanieczyszczone powietrze, brak perspektyw zawodowych, samotność osób starszych i trudna sytuacja społeczna to czynniki, które mają ogromny wpływ na zdrowie i długość życia. Tam, gdzie brakuje inwestycji i nadziei, statystyki umieralności rosną.

Mieszkańcy tych miast mają powody do niepokoju, ale dane GUS mogą stać się także impulsem do działania. Potrzebne są konkretne kroki: rozwój profilaktyki zdrowotnej, lepszy dostęp do lekarzy, ale też działania społeczne, które zatrzymają odpływ młodych i poprawią jakość życia seniorów.

Portal Polska w Liczbach przygotował następujące zestawienie. Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:

Województwo łódzkie: 12,8 zgonów na 1000 mieszkańców

12,8 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo świętokrzyskie: 12,3 zgonów na 1000 mieszkańców

12,3 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo śląskie: 11,9 zgonów na 1000 mieszkańców

11,9 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo zachodniopomorskie: 11,4 zgonów na 1000 mieszkańców

11,4 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo lubelskie: 11,4 zgonów na 1000 mieszkańców

11,4 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo opolskie: 11,3 zgonów na 1000 mieszkańców

11,3 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo dolnośląskie: 11,2 zgonów na 1000 mieszkańców

11,2 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo kujawsko-pomorskie: 11,2 zgonów na 1000 mieszkańców

11,2 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo lubuskie: 11,0 zgonów na 1000 mieszkańców

11,0 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo warmińsko-mazurskie: 10,7 zgonów na 1000 mieszkańców

10,7 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo podlaskie: 10,6 zgonów na 1000 mieszkańców

10,6 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo mazowieckie: 10,5 zgonów na 1000 mieszkańców

10,5 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo wielkopolskie: 10,1 zgonów na 1000 mieszkańców

10,1 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo pomorskie: 9,7 zgonów na 1000 mieszkańców

9,7 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo małopolskie: 9,6 zgonów na 1000 mieszkańców

9,6 zgonów na 1000 mieszkańców Województwo podkarpackie: 9,5 zgonów na 1000 mieszkańców

Czy Twoja miejscowość znalazła się w zestawieniu? Lista miast z najwyższą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców jest już dostępna – warto ją sprawdzić i zadać sobie pytanie: co możemy zrobić, by zmienić tę smutną statystykę?

Pogrzeb 25-letniej Sonii z "Hotelu Paradise". Żegnały ją tłumy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.