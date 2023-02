Czołowe zderzenie aut w Żołędowie pod Bydgoszczą [ZDJĘCIA]

Sandra od kilku dni nie daje znaku życia! Co się stało z 17-letnią bydgoszczanką?

Czołowe zderzenie dwóch aut w Żołędowie pod Bydgoszczą

Do wypadku doszło przed godziną 6. Na ul. Bydgoskiej, na wysokości kościoła w Żołędowie (powiat bydgoski), doszło do zderzenia opla i nissana. Jak mówią pracujący na miejscu strażacy, w autach znajdowały się tylko kierujące nimi kobiety. Poszkodowane zostały przebadane na miejscu, a później przewieziono je do szpitala w Bydgoszczy. Obie były przytomne. Sprawę wypadku wyjaśnia policja.

Ważny apel policji

Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mimo dodatnich temperatur, warunki nie są najlepsze - miejscami nawierzchnia jest śliska, a to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i znacznie wydłużyć drogę hamowania.

