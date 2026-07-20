Dlaczego wyją syreny w Bydgoszczy i regionie? Jest ważny komunikat dla mieszkańców [21.07.2026]

Syreny alarmowe w Bydgoszczy 21 lipca. Co się będzie działo?

We wtorek, 21 lipca, w godzinach od 7:00 do 19:00, w Bydgoszczy oraz na terenie całej Polski przeprowadzone zostaną krajowe ćwiczenia „Alarm-2026”. W ich trakcie uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Jak podkreślają organizatorzy, emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny. Nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia i nie wymagają od mieszkańców podejmowania żadnych działań.

Czym są ćwiczenia „Alarm-2026”?

Ćwiczenia zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich głównym celem jest praktyczne sprawdzenie procedur ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na wypadek zagrożeń z powietrza oraz przetestowanie działania systemów alarmowych w całym kraju.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje o spokój

W związku z planowanymi ćwiczeniami Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zwraca się do mieszkańców z prośbą o zachowanie spokoju.

W związku z powyższym po usłyszeniu sygnałów alarmowych (syren) w tym dniu mieszkańców prosimy o zachowanie spokoju – informuje Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jeżeli z przyczyn organizacyjnych ćwiczenia nie będą mogły odbyć się zgodnie z planem, wyznaczono termin zapasowy – 22 lipca 2026 roku, również w godzinach od 7:00 do 19:00.

Co zrobić, gdy usłyszysz syreny 21 lipca?

Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Syreny uruchomione 21 lipca będą elementem zaplanowanych ćwiczeń i nie będą oznaczały realnego zagrożenia. Osoby, które chcą przypomnieć sobie znaczenie obowiązujących sygnałów alarmowych, mogą zapoznać się z informacjami opublikowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.