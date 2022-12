Dramat młodego małżeństwa z Solca Kujawskiego. Ich nowy dom spłonął w kilka godzin [ZDJĘCIA]

Nocny pożar w Solcu Kujawskim. Z domu niewiele zostało

Do dramatu doszło w minioną sobotę, 17 grudnia w nocy. - O godzinie 3:50 nasza jednostka OSP otrzymała zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdzono rozwinięty pożar drewnianej konstrukcji dachu - wyjaśniają strażacy z OSP Solec Kujawski.

Po wstępnym opanowaniu sytuacji, straż pożarna wykluczyła możliwość przebywania w budynku osób poszkodowanych. - Dalsze działania polegały na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych oraz dogaszaniu tlących się elementów konstrukcji. Prace zakończono po godzinie 8:00 - dodają pracujący na miejscu strażacy.

Zobacz zdjęcia z pożaru!

Młode małżeństwo straciło nowy dom. Dramat w Solcu Kujawskim

Pożar domu w Solcu Kujawski poruszył wiele osób, zwłaszcza tych, którzy znają małżeństwo. To oni postanowili działać i utworzyli zbiórkę na rzecz odbudowy domu.

- To miały być wspaniale święta Bożego Narodzenia. Te, o których Martyna i Olek by wspominali do końca życia. Niestety wszystko zamieniło się w koszmar. Ciężko pracowali, żeby zapewnić dobry start sobie i ich dziecku, ponieważ Martyna jest w 8. miesiącu ciąży. To wspaniali, młodzi ludzie, którzy są zawsze chętni i pierwsi do pomocy tym, którzy tej potrzebują. 300 tys. to ogromna kwota dla jednej rodziny, ale nie jest niemożliwe dojść do tego razem! Każda złotówka ma ogromne znaczenie - mówią znajomi.

Wszyscy, którzy chcą dołączyć się do zbiórki pieniędzy, mogą tego dokonać na stronie TUTAJ.

