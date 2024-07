Dramat młodej pary. Nie spodziewali się takiego rozczarowania po weselu

Była konduktorką i bileterką w bydgoskich tramwajach! Historia życia pani Stefani to gotowy scenariusz na film

To miał być najpiękniejszy dzień w ich życiu, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. I choć para młoda na weselu bawiła się wybornie, dramat rozegrał się, jak już wrócili do domu.

Okazało się, że w trakcie wesela, które odbywało się na Mazowszu doszło do kradzieży. Złodzieje ukradli koperty z pieniędzmi, które otrzymała para młoda od gości. Zniknęła również torebka z dokumentami.

Jak przekazał pan młody "Faktowi", około godziny 2 w nocy pieniądze jeszcze były. To właśnie o tej godzinie poszedł po gotówkę by zapłacić didżejowi i saksofoniście. Kradzieży dokonano przed 5 rano, nim para wróciła do wynajmowanego domku. Straty młode małżeństwo oszacowało na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policję powiadomiono tuż po tym zaskakującym odkryciu 23 czerwca o 6 rano. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce z psem tropiącym, jednak nie doprowadziło to do zatrzymania sprawców.

Policjanci zabezpieczyli ślady. Nowożeńcy odnaleźli pudełko po gotówce i torebkę po dokumentach kilka posesji dalej. Były puste.

Policjanci ustalili właściciela pojazdu, który był widziany w okolicy w dniu kradzieży, jednak sprawców kradzieży wciąż nie odnaleziono i nie zatrzymano.