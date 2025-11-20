Dramat w centrum handlowym! Nastolatek ofiarą nożownika. Policja zatrzymała 21-latka

Atak nożownika w Bydgoszczy. 14-latek ranny w centrum handlowym, stan jest ciężki

Jak informuje Radio Eska, 14-latka miał zaatakować 21 latek. Do zdarzenia doszło w czwartek (20 listopada) po godz. 14 w centrum handlowym przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Był trzeźwy, a ofiary nie wybrał przypadkowo.

Zatrzymano 21-letniego napastnika. Co wiemy o nożowniku?

- Personel sklepu i pracownicy ochrony przekazali policjantom, ze 14-latek został zaatakowany nożem w jednej z kabin przymierzalni sklepu. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka - mówi w rozmowie z Radiem Eska nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Co ze śledztwem w sprawie ataku nożownika?

Ochroniarze przekazali napastnika policjantom. 21-latek trafił do komisariatu w Śródmieściu w celu wykonania dalszych uczynności w kierunku usiłowania zabójstwa. W tej sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo.

