i Autor: pixabay.com Rewolucja w policji. Oni nie mogli być funkcjonariuszami, teraz wszystko się zmieni!

Dobry pomysł?

Rewolucja w policji. Oni nie mogli być funkcjonariuszami, teraz wszystko się zmieni!

ago 18:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zmiany w jednostkach policji. Mało kto o tym wie, ale tatuaże w widocznym miejscu były dyskwalifikująca przeszkodą do wstąpienia w szeregi jednostki. Jedna, jak przekazuje RMF, od teraz ma się to zmienić. Komenda Główna Policji łagodzi warunki dotyczące wyglądu umundurowanych funkcjonariuszy. Co jeszcze się zmieni? Znamy szczegóły!