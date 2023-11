Dźgnął nożem pracownicę biura rachunkowego! Wcześniej był jej klientem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 listopada w biurze rachunkowym w Tucholi, w którym pracowała poszkodowana kobieta. Podejrzany był klientem biura. Mężczyzna po zadaniu jednego ciosu nożem nie oddalił się z budynku. Gdy przyjechała policja, zastała go leżącego na podłodze z rękoma założonymi za głową i nikt go nie trzymał. Kobieta trafiła do szpitala, ale po udzieleniu pomocy została zwolniona do domu.

- Mężczyźnie ogłoszono zarzut usiłowania zabójstwa i został on przesłuchany. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego czynu, złożył wyjaśnienia, wskazując motywy i okoliczności czynu, które będą weryfikowane w toku dalszego postępowania. Wstępne badania po zatrzymaniu wykazały, że był trzeźwy. Podejrzany zostanie poddany badaniom psychiatrycznym - powiedział PAP prokurator rejonowy.

Prokurator nie udzielił informacji dotyczących wyjaśnień podejrzanego, w tym motywów działania. Sąd Rejonowy w Tucholi, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na trzy miesiące.