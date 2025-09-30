Dzień Chłopaka 30.09.2025: Najlepsze życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Pobierz za darmo i wyślij [FACEBOOK, SMS]

Dzień Chłopaka 30.09.2025. Jaka jest jego historia?

Dzień Chłopaka obchodzony jest od 19 listopada 1999 roku. Zainicjowany został tego dnia w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy aktywistów w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Miał być symbolem równowagi płci oraz odpowiedzią na Międzynarodowy Dzień Kobiet. Warto pamiętać, że na początek marca przypada Dzień Mężczyzny. Zdecydowanie więcej osób pamięta o jego alternatywnej dacie, czyli Dniu Chłopaka.

Dzień Chłopaka 2025: życzenia, wierszyki i gotowe rymowanki z okazji Dnia Chłopaka

Wszystkiego najlepszego

dla chłopa dużego,

dużo wódki, dużo kasy,

a dla chłopaka małego,

dużo szczęścia i nauki,

bądź zdrowiutki i słodziutki.

***

Najserdeczniejsze życzenia

mojemu kochanemu mężczyźnie...

bądź zdrowiutki i słodziutki.

***

Najserdeczniejsze życzenia

mojemu kochanemu mężczyźnie...

Szczęścia, zdrowia, miłości, radości.

Pogody ducha, jak najwięcej sukcesów w życiu

i spełnienia wszystkich marzeń

życzy..

***

Z okazji Dnia Chłopaka, daję Ci dzisiaj swoje życzenia, niech się Twe życie, na lepsze zmienia, wielu przyjaciół, mnóstwo miłości, ludzkiej przyjaźni i życzliwości. Twoja ....

***

Bądź zawsze szczęśliwy I zawsze się śmiej! Gdy grozi Ci jedynka, No to z lekcji zwiej!

***

Czy dostajesz szóstki w szkole,

czy pod ławką jesz babole,

czy się bawisz na całego,

ja ci życzę mój kolego,

wszystkiego o czym każdy marzy

oraz aby uśmiech stale gościł na Twej twarzy.

***

Kotku i jak tu Cię nie kochać, gdyś taki piękny,

jak tu Cię nie całować, gdyś taki słodki,

jak tu Cię nie obejmować, gdyś taki ciepły...

lecz nie teraz czas na takie czułości,

bo dzisiaj Twój dzień, w którym życzę Ci miłości

i z życia dużo radości! Kocham Cię!

***

Najserdeczniejsze życzenia mojemu kochanemu mężczyźnie... Szczęścia, zdrowia, miłości, radości. Pogody ducha, jak najwięcej sukcesów w życiu i spełnienia wszystkich marzeń życzy...

***

źródło: wierszykolandia.pl