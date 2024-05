Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Wszystkie odpowiedzi do arkusza CKE! Sprawdź, czy zdałeś E8 z matematyki

Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Tak wyglądał test

Środa należała do "królowej nauk". Nastolatkowie spróbowali swoich sił z zadaniami matematycznymi. Egzamin ósmoklasisty przyniósł m.in. zadania z truskawkami, pociągiem, puzzlami i balonami. Wywołały one sporo emocji m.in. na platformie X (dawniej Twitter). Najważniejszym pytaniem pozostawało to, czy uczniom udało się dotrzeć do poprawnych odpowiedzi. Rozwiązania przygotowali dla naszej redakcji cenieni eksperci z serwisu "Matematyka Gryzie" oraz pan Robert Baca z Elitmatu. Wiemy już wszystko! Uczniowie mogą sprawdzić, czy arkusz CKE nie sprawił im problemów. Komplet odpowiedzi znajdziecie w jednym miejscu. Każdy ma do niego łatwy dostęp.

Galeria ze zdjęciami: Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Komplet odpowiedzi i arkusz CKE

Czy wynik pozwoli wam się dostać do wymarzonych szkół? Czy egzamin z matematyki będzie zdany? Zapraszamy do przejrzenia galerii z kompletem odpowiedzi z "królowej nauk". Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy w czwartek podchodzą do języka angielskiego. Nasi dziennikarze będą prowadzić relację na żywo. Możecie liczyć również na arkusz i odpowiedzi.