Egzamin ósmoklasisty 2025 – matematyka. Pobierz arkusze CKE z wszystkimi odpowiedziami [14.05.2025]

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025 pobierz odpowiedzi i arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025. Środa 14 maja 2025 roku była dniem egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 125 minut. Uczniowie musieli rozwiązać zestaw zadań przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, obejmujący zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, wymagające samodzielnego rozwiązania i przedstawienia toku rozumowania. W tym artykule znajdziecie oficjalne arkusze CKE wraz z sugerowanymi odpowiedziami i rozwiązaniami. Odpowiedzi z matematyki ósmoklasisty 2025 pozwolą uczniom szybko zweryfikować swoje rozwiązania i oszacować przybliżony wynik. Przypominamy, że wynik egzaminu ósmoklasisty ma znaczny wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Arkusze CKE matematyka 2025 – kiedy będą dostępne?

Oficjalny arkusz egzaminacyjny z matematyki zostanie opublikowany przez CKE w środę 14 maja o godzinie 14 na stronie cke. Będzie dostępny w formacie PDF, gotowy do pobrania i przeglądania. To właśnie na ten moment czekają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice – chcąc sprawdzić, co dokładnie pojawiło się w arkuszu i jak poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi. Arkusze CKE do pobrania znajdziecie również na SE.pl

Równocześnie z publikacją arkusza przez CKE, punktualnie o godzinie 14:00, na stronie SE.pl opublikujemy:

pełny arkusz egzaminu ósmoklasisty 2025 z matematyki (PDF i JPG)

sugerowane odpowiedzi do wszystkich zadań

Przed uczniami jeszcze trzeci dzień egzaminów – w czwartek 15 maja odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (najczęściej z języka angielskiego). Wyniki wszystkich egzaminów ósmoklasisty 2025 zostaną ogłoszone 4 lipca.

