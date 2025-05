Egzamin ósmoklasisty 2025. WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Matematyka, polski, angielski. Gotowe rozwiązania!

Spis treści

Egzaminu ósmoklasisty 2025 trwa!

We wtorek, 13 maja, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2025. Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej mierzą się ze sprawdzianami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (lub innego języka obcego). Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a to oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki powinien uzyskać uczeń, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej. Na pierwszy ogień język polski. Egzamin rozpoczął się we wtorek 13 maja o godz. 9. W kolejnych dniach na uczniów czekają egzaminy z matematyki i angielskiego. W tym artykule znajdziesz wszystkie odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2025. Arkusze z odpowiedziami CKE opublikujemy niedługo po tym, jak zakończą się egzaminy z wybranych przedmiotów.

Pamiętaj, że na egzamin ósmoklasisty możesz wziąć tylko podstawowe przybory do pisania, np. pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki także linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej telefonów. Kiedy będą wyniki z egzaminu ósmoklasisty? Wyniki z E8 poznamy 4 lipca 2025.

Egzamin ósmoklasisty. Odpowiedzi do arkuszy CKE

Poniżej publikujemy wszystkie arkusze CKE wraz z odpowiedziami z poprzedniego roku. Gdy tylko pojawią się arkusze 2025, opublikujemy odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2025 wraz z arkuszami.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Egzamin ósmoklasisty: MATEMATYKA. Wszystkie odpowiedzi i arkusze CKE

Poniżej znajdziesz arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty 2025 z matematyki wraz z sugerowanymi odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty: POLSKI. Wszystkie odpowiedzi i arkusze CKE

Poniżej znajdziesz arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego wraz z sugerowanymi odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty: ANGIELSKI. Wszystkie odpowiedzi i arkusze CKE

Poniżej znajdziesz arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty 2025 z angielskiego wraz z sugerowanymi odpowiedziami, kiedy tylko zadania zostaną opublikowane. Teraz możesz zerknąć do arkuszy z zeszłego roku.

QUIZ. Zdasz egzamin ósmoklasisty? Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania Pytanie 1 z 15 Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do całego utworu „Quo vadis” (P - prawda, F - fałsz). 1. Neron i Petroniusz to postacie historyczne. 2. Prześladowanie chrześcijan to jeden z wątków historycznych w powieści Henryka Sienkiewicza. 1 – P, 2 – P 1 – P, 2 – F 1 – F, 2 – P 1 – F, 2 – F Następne pytanie