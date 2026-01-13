Unieważnili głosowanie na szefa Polski 2050. Internauci turlają się ze śmiechu [MEMY]

W wyborach na funkcję przewodniczącego Polski 2050 startowało pierwotnie kilka osób: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha. Pierwsze głosowanie zostało przeprowadzonego w sobotę, 10 stycznia. Do drugiej tury wyborów dostały się dwie ministry: Pełczyńska-Nałęcz (uzyskała poparcie 277 członków partii) oraz Hennig-Kloska ( zdobyła 131 głosów). Ostateczne starcie miało się odbyć w poniedziałek.

Głosowanie w Polsce 2050 unieważnione. Co dalej?

Głosowanie online wystartowało o godzinie 16:00, a miało trwać do 22:00, niestety, pojawiły się kłopoty. - Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 w dniu 12 stycznia zostało unieważnione - poinformowało biuro prasowe Polski 2050. Termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy - jak dodano - niezwłocznie Rada Krajowa partii.

Sytuacja, która z pewnością mocno zestresowała partię, rozśmieszyła natomiast internautów. W sieci pojawiły się memy i zabawne komentarz dotyczące głosowania. Najlepsze z nich znajdziecie w galerii niżej.

Kim jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Aktywność polityczna Polaków 1989–1995”. W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 była też zawodowo związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 r. była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W latach 2012-2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2014-2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej. Pełniła również funkcję dyrektora think-tanku fundacji Forum Idei. Od 2020 do 2023 r. była dyrektorem Instytutu Strategie 2050. 13 grudnia 2023 r. została powołana z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, podaje KPRM.

Kim jest Paulina Henning-Kloska?

Absolwentka politologii w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowca w Płocku oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracowała jako dziennikarka lokalnej rozgłośni radiowej oraz dyrektor oddziału jednego z banków w Gnieźnie. Była związana z sektorem prywatnym, dyrektor generalna w spółce prawa handlowego. Od 2015 r. posłanka na Sejm RP. 13 grudnia 2023 r. powołana na urząd Ministra Klimatu i Środowiska, czytamy w jej biografii na stronie KPRM.