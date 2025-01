Egzamin ósmoklasisty 2025 z polskiego. Zmiany w ocenie wypowiedzi pisemnej

Polonistka Aneta Korycińska krytykuje CKE za zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025 z języka polskiego - informuje Prawo.pl. Nie chodzi jednak o sam pomysł, a formę, w jakiej zakomunikowano, co teraz czeka uczniów. Według najnowszych wytycznych będą oni mieli mniej swobody, bo zmieni się sposób oceniania wypowiedzi pisemnej w postaci zaproszenia lub ogłoszenia. Do tej pory, uzasadniając swój wybór, młodzież mogła podać dowolne argumenty, ale na egzaminie ósmoklasisty 2025 będzie musiała przytoczyć choć jeden powód dostosowany do wydarzenia, o którym mowa w poleceniu.

Jak napisać zaproszenie lub ogłoszenie na egzaminie ósmoklasisty 2025? Za to można stracić punkty

Jak to wygląda w praktyce? W 2022 r. na egzaminie ósmoklasisty pojawiło się polecenie: "Napisz zaproszenie na piknik szkolny zorganizowany z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Przyjaźni. Zachęć do uczestnictwa w tym wydarzeniu, używając dwóch argumentów. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna". W tym przypadku uczniowie musieli zawrzeć również następujące informacje:

kto zaprasza;

kogo zaprasza;

na jakie wydarzenie;

kiedy się ono odbędzie;

gdzie będzie miało miejsce.

Wybierając argumenty, o których mowa w poleceniu, uczniowie mieli de facto całkowitą dowolność. Zgodnie ze zmianami w egzaminie ósmoklasisty 2025 z języka polskiego muszą teraz przytoczyć choć jeden powód mający bezpośredni związek z wydarzeniem.

- Od teraz co najmniej jeden argument musi dotyczyć tematyki wydarzenia, którego dotyczy tekst. Jeżeli tak nie będzie, uczeń straci punkty. To oznacza, że jeden argument wciąż może być uniwersalny (poczęstunek, możliwość uzyskania dobrej oceny, zwolnienie z lekcji), ale drugi musi dotyczyć tematyki wydarzenia. Jeżeli piszemy o wystawie, to adekwatnym argumentem może być możliwość obejrzenia nagrodzonych prac, rozmowy ze znanym fotografem, zrobienia zdjęcia zabytkowymi aparatami - tłumaczy Aneta Korycińska, polonistka-nauczycielka, prowadząca fanpage Baba od Polskiego, którą cytuje Prawo.pl.

Polonistka krytykuje brak wiadomości o zmianach w egzaminie ósmoklasisty 2025 w informatorze

Choć ekspertka nie kwestionuje samej idei zmian na egzaminie ósmoklasisty 2025 z języka polskiego, to zwraca uwagę, że Centralna Komisja Egzaminacyjna nie popisała się, przekazując je do wiadomości zainteresowanych, bo zabrakło ich choćby w informatorze.

- Nowe wymagania zostały natomiast wpisane do zasad oceniania arkusza diagnostycznego. To oznacza, że uczniowie, którzy rozwiązywali grudniowy arkusz, byli rozliczani już na podstawie nowych zasad. Tych samych zasad, o których nikt ich nie poinformował. Absurd? Przykro mi to mówić, ale CKE wciąż działa w sposób patologiczny. Niestety jest to instytucja, która jawnie występuje przeciwko zdającym, tworzy nowe zasady, o których nie informuje, a następnie rozlicza z ich przestrzegania. Jako instytucja państwowa powinna działać na podstawie i w granicach prawa (i na pewno za dokument prawny możemy uznać Informator, który wprost powinien stanowić wykładnię) - mówi polonistka dla Prawo.pl.

