Próbny egzamin ósmoklasisty 2025 CKE: język polski. Mamy arkusz CKE, pytania i odpowiedzi [2.12.2024]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025: polski odpowiedzi, zadania, arkusze CKE, pytania

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025: język polski. W poniedziałek, 2 grudnia, o godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli próbney egzamin ósmoklasisty 2025. Pierwszym z testów, z którym przyszło im się zmierzyć był język polski. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2025 z języka polskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2025 z polskiego?

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025: polski. To znalazło się w arkuszu

W arkuszu próbnym z języka polskiego pojawił się fragment powieści "Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkiena. Na jego podstawie uczniowie mieli wykonać zadania od 1 do 8.

W teście pojawiły się także tekst pt. "Ciekawość" autorstwa Wojciecha Chudego (zadania 11-13) oraz jedna z bajek Ignacego Krasickiego "Jowisz i owce". Natomiast jako krótka wypowiedź pisemna pojawiło się zaproszenie, natomiast dłuższa wypowiedź polegała na stworzeniu tekstu typu przemówienie lub opowiadanie.

Oto tematy:

Temat 1: Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, mające ich przekonać, że warto postępować zgodnie z wartościami, które zawarte są w wielu książkach. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2: Napisz opowiadanie o spotkaniu z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda zachęciła Cię do szukania i odkrywania ciągle czegoś nowego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025 odbędzie się od 2 do 4 grudnia:

2 grudnia – z języka polskiego,

3 grudnia – z matematyki i

4 grudnia – z języka obcego nowożytnego.

Arkusze wypełnione przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań zadań z egzaminu próbnego ósmoklasisty zostaną zamieszczane 10 grudnia.