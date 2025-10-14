Festiwal Roślin znów zachwycił bydgoszczan! Setki gatunków i wyjątkowa atmosfera

Festiwal Roślin, uznawany za największe roślinne wydarzenie w Polsce, po raz kolejny odbył się w Bydgoszczy i tradycyjnie przyciągnął tłumy odwiedzających. Zielone stoły, zapach świeżej ziemi i dziesiątki gatunków – od popularnych monster i fikusów po unikalne kolekcjonerskie okazy – stworzyły prawdziwy raj dla miłośników roślin.

Jak podkreślają organizatorzy, każda edycja Festiwalu Roślin to jeszcze większy wybór i nowości sezonu. Nie zabrakło także pięknych doniczek, ekologicznych nawozów i porad dla początkujących ogrodników. Wszystkie rośliny sprowadzone zostały bezpośrednio od ogrodników, bez pośredników, co przełożyło się na atrakcyjne ceny – zaczynające się już od 5 zł.

Na odwiedzających czekały też porównania z cenami internetowymi, by pokazać, jak korzystne oferty można znaleźć właśnie podczas festiwalu. Jak zawsze wydarzenie wyróżniała nie tylko bogata oferta, ale też wyjątkowa, pełna pasji atmosfera.

Tegoroczna edycja odbyła się 11 i 12 października i po raz kolejny udowodniła, że Bydgoszcz kocha zieleń. Wstęp był bezpłatny, a wielu gości przyznało, że przyszło „tylko popatrzeć” – choć większość i tak wyszła z nową rośliną pod pachą.