Mamy relację!

Frymark Bydgoski, czyli ekologiczne smaki i lokalne rękodzieło w sercu miasta!

Pachnący chleb, domowe sery, naturalne kosmetyki i unikatowe rękodzieło – to wszystko (i o wiele więcej) znajdziesz na Frymarku Bydgoskim. To klimatyczne wydarzenie odbywa się co niedzielę w dawnym magazynie meblowym za Rywalem i przyciąga tłumy mieszkańców oraz turystów. Zobaczcie, jak było na spotkaniu w minioną niedzielę (18 maja).