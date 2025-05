Torowisko tramwajowe na Babiej Wsi w Bydgoszczy zarośnięte chwastami. Tramwaje zniknęły stąd lata temu

Egzamin ósmoklasisty niemiecki 2025 - wszystkie arkusze CKE do pobrania

Nowoczesny apartamentowiec miał powstać nad Brdą, ale podczas jego budowy w 2017 roku w kierunku rzeki zaczęła się osuwać skarpa. Budowa stanęła, ale osuwisko pozostało i zaczęło stanowić zagrożenie nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale również torowiska tramwajowego.

Jak informuje Express Bydgoski, w 2018 roku z powodu powstania osuwiska, naruszenia konstrukcji nasypu oraz zniszczenia torowiska na odcinku około 200 metrów, część trasy tramwajowej została zamknięta. Tramwaje linii nr 6 przestały kursować na odcinku rondo Bernardyńskie - Babia Wieś, a w zamian zaczęły jeździć trasą czasowo zmienioną od ronda Jagiellonów, przez rondo Fordońskie, rondo Toruńskie aż do Babiej Wsi. Rozwiązanie to, mimo że znacznie wydłużało czas podróży, funkcjonowało do grudnia 2020 roku. Od tego czasu tramwaje całkowicie zniknęły z Babiej Wsi.

Obecnie torowisko tramwajowe w tej części miasta jest w fatalnym stanie. Tam, gdzie tory zdemontowano, krzaki osiągają nawet dwa metry wysokości. Z kolei w pozostałych miejscach, szyny są tak pokryte chwastami, że niekiedy trudno je dostrzec.

Co prawda, podczas przebudowy ulicy Kujawskiej, zmodernizowano torowisko na odcinku od ronda Bernardyńskiego w kierunku Babiej Wsi, ale tory kończą się już na wysokości wjazdu na ulicę Babia Wieś. Potem jest około 200-metrowa wyrwa w torach spowodowana osuwiskiem. Dalej, w pobliżu siedziby klubu UKS "Kopernik" ponownie można dostrzec krótki odcinek zmodernizowanego torowiska, który jeszcze przed przystankiem Babia Wieś łączy się ze "starymi" torami.

Kiedy możliwy jest powrót tramwajów na Babią Wieś? W pierwszej kolejności konieczne będzie wykonanie prac stabilizujących osuwisko, które ma przeprowadzić inwestor apartamentowca, podczas budowy którego doszło do osunięcia skarpy. Termin realizacji zabezpieczenia wykopu wyznaczony przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to 1 stycznia 2027 roku.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, prace budowlane przy modernizacji torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Toruńskiej mogłyby się zacząć jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac zabezpieczających. To oznacza, że jeśli deweloperowi uda się dotrzymać terminu, tramwaje mogłyby wrócić na Babią Wieś już w 2027 roku.