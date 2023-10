Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości Geo Expo 2023 w Bydgoszczy. Tłumy w SISU Arenie [ZDJĘCIA]

W ostatni weekend października w SISU Arenie czekały wyroby jubilerskie tworzone przez artystów, kolekcje biżuterii autorskiej ze srebra, stali, tytanu czy miedzi w połączeniu z przepięknymi kamieniami naturalnymi.

- Organizowane przez nasz zespół imprezy to niepowtarzalna okazja dla kolekcjonerów, artystów, rzemieślników, czy pasjonatów z Polski i zagranicy by zaprezentować swoje kolekcje i promować unikatowe rękodzieło. To wydarzenia, pozwalające na bezpośrednie spotkanie z potencjalnymi nabywcami z regionu, nawiązywanie nowych relacji oraz świetny sposób, by zaprezentować się światu - mówili organizatorzy.

Giełdy Minerałów, Skamieniałości i Biżuterii przyciągnęła zarówno pasjonatów minerałów jaki i entuzjastów biżuterii w dobrym guście.