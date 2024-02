Gwara bydgoska – słowa, które usłyszysz tylko w Bydgoszczy. Znasz je wszystkie? [QUIZ]

Bydgoszczanie używają słów, których nie znają mieszkańcy innych części Polski. A zatem „andrejka” oznacza sień, „petrolka” to lampa naftowa, a „klumpy” to drewniaki, które zakładano na stopy. Dodatkowo niektórzy przyjezdni zachodzą w głowę o co chodzi mieszkańcom Bydgoszczy, gdy mówią: zakluczyłem lub odkluczyłem drzwi. A inne słowa? Jak sobie z nimi poradzicie? Sprawdźcie się w naszym quizie o gwarze bydgoskiej!

Zobacz też: Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem [TOP 10]. Chcielibyście tam mieszkać?

Gwara bydgoska – słowa, które usłyszysz tylko w Bydgoszczy. Znasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co znaczy słowo „ANTKI”? Stare, zabytkowe rzeczy Napływowi mieszkańcy Bydgoszczy Stare majtki Dalej