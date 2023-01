Horror w bydgoskim zakładzie pracy. Ładunek przygniótł mężczyznę!

Co kupić na Dzień Babci i Dziadka 2023? Te prezenty chwytają za serce!

Jak informowali w ostatnim czasie dziennikarze bydgoskiej ESKI - w jednym z bydgoskich zakładów doszło do przykrego zdarzenia. Młoda pracownica sprzątała linię produkcyjną, gdy nagle cały zakład usłyszał jej krzyk. Ktoś - prawdopodobnie maszynista - włączył taśmociąg. Wcześniej nie sprawdził jednak, czy nikt nie znajduje się przy linii. 20-letniej pracownicy wciągnęło rękę do środka. Została przewieziona do szpitala.

Sprawę bada policja i prokuratura, a kontrolę zapowiedziała również Państwowa Inspekcja Pracy. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Powołana została w tym celu specjalna komisja. Jak się okazuje, to nie jedyny taki przypadek.

Służby badają również inne zdarzenie, do którego doszło na Osowej Górze (prawdopodobnie w tej samej firmie, lecz to nieoficjalna informacja). Inspekcja zawiadomiła już w tej sprawie prokuraturę. W listopadzie ubiegłego roku jeden z pracowników przesuwał ciężki element urządzenia z wózka widłowego. Mężczyzna przewrócił się na plecy, po czym - został przygnieciony.

Bydgoszcz. Jak doszło do wypadku w zakładzie pracy?

Jak wynika z relacji świadków, którzy opowiedzieli o zdarzeniu dziennikarzom Expressu Bydgoskiego - do tragedii doszło podczas „prac związanych przezbrajaniem maszyn, czyli przygotowaniem ich do obróbki innego, nowego materiału”. Zdaniem innych pracowników, mężczyzna był doświadczony w swojej profesji, a ładunek ważył ponad 300 kilogramów! Miały zawieść pasy zabezpieczające, które zwyczajnie - wypuściły ciężki element.

Pracownik został zabrany do szpitala. Lekarzom nie udało się jednak uratować jego stopy. Została ona amputowana. Jak przekazała policja - w toku jest postępowanie z artykułu 220 paragrafu 1, mówiącym o wypadku na stanowisku pracy. Śledztwo nadzoruje prokuratura.

