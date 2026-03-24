Huk strzałów i tłumy na strzelnicy. Piknik Strzelecki przyciągnął mieszkańców

W niedzielę, 22 marca 2026 roku, na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbył się pierwszy w tym roku Piknik Strzelecki organizowany przez BTS Kaliber. Już od samego początku nie brakowało chętnych – mieszkańcy licznie pojawili się na miejscu, by spróbować czegoś zupełnie innego niż codzienne rozrywki.

Na uczestników czekała szeroka oferta broni palnej z różnych stron świata. Do dyspozycji były m.in. pistolety, rewolwery, karabiny wyborowe czy pistolety maszynowe. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów, którzy dbali o bezpieczeństwo i komfort osób próbujących swoich sił na strzelnicy.

8

Piknik miał charakter rodzinny – organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogli spróbować strzelania, poznając zarówno broń historyczną, jak i współczesną. Dla wielu była to niepowtarzalna okazja, by zetknąć się z egzemplarzami, których na co dzień nie da się zobaczyć z bliska.

Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji. Po emocjonujących chwilach na stanowiskach strzeleckich uczestnicy mogli odpocząć i posilić się tradycyjną wojskową grochówką, która – jak zgodnie podkreślali – smakowała wyjątkowo dobrze po dawce adrenaliny.

Wydarzenie przyciągnęło tłumy i pokazało, że tego typu inicjatywy cieszą się wśród bydgoszczan coraz większą popularnością.