II Marsz Równości w Bydgoszczy pod hasłem "Wybierz miłość” [ZDJĘCIA]

19-latek wybrał nietypową kryjówkę przed policją! Jak on tam się zmieścił?!

A to numer!

Ulicami Bydgoszczy przeszedł drugi Marsz Równości. Uczestnicy maszerowali pod hasłem „Wybierz miłość”. Bydgoszczanie machali tęczowymi flagami, tańczyli.

- „Wybierz miłość”, bo my wiemy, że każda rodzina powinna być kochana. Mówimy także o osobach z niepełnosprawnościami, ich opiekunach, opiekunkach i dla nich także jest miejsce. Mówimy także o samotnych matkach wychowujących dzieci, którym jest trudniej, ten marsz jest też dla nich. To także jasna deklaracja dla osób uchodźczych i osób migranckich. (...) Polska jest dla każdej i każdego, cieszymy, że tu jest was drugi dom - mówił przed marszem Piotr Sieńko, współorganizator.

II Marsz Równości wyruszył spod pomnika Kazimierza Wielkiego po godzinie 14.

Zobacz zdjęcia!

Sonda Byłeś/byłaś na Marszu Równości w Bydgoszczy? Tak Nie