Imieniny Agaty 5.02.2025. Mamy piękne życzenia, które możesz wysłać Agacie! "Droga Agatko..." [Facebook, WhatsApp, Messenger]

Życzenia imieninowe dla Agaty. Piękne wierszyki i śmieszne rymowanki z okazji imienin Agaty [5.02.2025]

5 lutego to dzień, w którym swoje imieniny obchodzą wszystkie Agaty! To doskonała okazja, by złożyć solenizantkom serdeczne życzenia i sprawić im radość. Imię Agata pochodzi z języka greckiego i oznacza „dobrą” lub „szlachetną” – nic więc dziwnego, że noszące je osoby często wyróżniają się ciepłem, życzliwością i energią.

Imieniny Agaty to świetna okazja, by przesłać piękne życzenia, drobny upominek lub po prostu spędzić miło czas w gronie bliskich. Jeśli szukasz inspiracji na oryginalne życzenia, warto postawić na krótkie i zabawne wierszyki lub ciepłe słowa prosto z serca.

Zobacz: Życzenia imieninowe dla Agaty - 5.02.2025. Piękne i zabawne wierszyki na imieniny. Pobierz i wyślij je Agacie

Życzenia imieninowe dla Agaty! Zobacz krótkie i zabawne rymowanki [FACEBOOK, SMS] - 5.02.2025

Dziś Twój dzień, więc świętuj go wspaniale,

niech radość i uśmiech będą zawsze na stałe!

Sto lat, Agato!

***

Dziś jest Twoje święto, Agatko kochana,

niech radość w sercu gości od samego rana!

Zdrowia, spełnienia marzeń i dużo miłości,

niech każdy dzień przynosi Ci same pomyślności!

***

W dniu Twoich imienin, Agato droga,

niech uśmiech Ci towarzyszy od rana do zmroku,

niech zdrowie i szczęście zawsze będą przy Tobie,

a sukcesy i miłość niech wypełniają Twoje dni!

***

Droga Agato, dziś Twój dzień,

więc uśmiechnięta bądź jak cień!

Niech Ci szczęście nie ucieka,

portfel pęka, a czas nie zwleka!

Sto lat, zdrowia i radości,

niech Ci w życiu nic nie złości!

***

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Agaty - NAJLEPSZE propozycje! [5 LUTEGO]

***

Droga Agato,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Agato,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

***

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

źródło: wierszyki.org

