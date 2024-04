Incydent w Kujawsko-Pomorskiem podczas wyborów 2024. Musiała interweniować policja

Stella utopiła bliźniaki, a potem ubrała je i położyła do łóżeczka! 44-latka nie trafiła do więzienia

Do godziny 12:00 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego nie odnotowano prawie żadnych istotnych incydentów związanych z wyborami. Jedynie w lokalu wyborczym w Białym Borze (gmina Grudziądz, szósty okręg) doszło do małej awantury.

Jeden z wyborców spowodował zamieszanie, a następnie podarł kartę do głosowania. W związku z incydentem musiała interweniować policja.

Frekwencja w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, każda osoba mająca prawo do głosowania może oddać swój głos na kandydatów startujących do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W Bydgoszczy każdy wyborca otrzymuje trzy karty do głosowania: z listą kandydatów do Rady Miasta, na radnych sejmiku województwa a także z rozpiską kandydatów na prezydenta Bydgoszczy.

O godz. 13.30 Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze informacje dotyczące frekwencji. Do godz. 12.00, swój głos oddało 16,52 proc. uprawnionych do głosowania Polaków. W całym województwie kujawsko-pomorskim frekwencja była nieco (bo tylko o 0.08 proc.) wyższa niż w całym kraju i wyniosła 16,58 proc. Z kolei w samej Bydgoszczy była ona nieco niższa niż w skali kraju. Do 12 wynosiła 16.35 proc. Z kolei jeszcze niższa frekwencja była w powiecie bydgoskim. Tu swój głos oddało zaledwie 15,40 proc. uprawnionych do głosowania.

Frekwencja do godz. 12 w powiecie bydgoskim: