Wszyscy opłakują Jacka o złotym sercu. Zachowanie żony wyciska łzy

- Jacek był bardzo dobrym człowiekiem. Takich jak on, to już nie ma na świecie. Kochał koty, miał ich kilka w domu. Kiedyś, jak mu kotka zginęła, to szukał jej przez internet. Nawet dał ogłoszenie i wyznaczył nagrodę za pomoc w jej znalezieniu - mówi nam jedna z mieszkanek niewielkiego miasteczka pod Bydgoszczą.

Tu Jacka prawie wszyscy znali. Był dobrym mężem i ojcem. Znany był także ze swojej wielkie empatii i miłości do motów. Nikt nie może uwierzyć w to, co się stało na drodze powiatowej w miejscowości Bławaty.

- W poniedziałek, 17 lipca o godzinie 16:05 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na prostym odcinku drogi powiatowej nr 2444C. Skierowani na miejsce policjanci ustalili wstępnie, że 50-letni kierujący pojazdem marki fiat doblo z niewiadomych na chwilę obecną przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Mieszkaniec powiatu mogileńskiego na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśniają strzeleńscy policjanci - informuje rzecznik KPP w Mogilnie.

- Jacek jechał służbowym samochodem. Wszyscy to bardzo przeżywamy. Jego żona nie może znaleźć dla siebie miejsca w domu. Od tego wypadku mieszka o córki - mówi nam jeden z jego sąsiadów.