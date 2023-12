Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o to, co myśli na temat nowego rządu oraz tego, co będzie się działo w polskiej polityce. Jasnowidz Krzysztof Jackowski opowiedział o tym, co spotka Szymona Hołownię w najbliższej przyszłości. To, co widział w swojej wizji najpopularniejszy polski jasnowidz może się nie spodobać wielu czołowym politykom koalicji. Przeczytaj najnowszą przepowiednię jasnowidza Jackowskiego o przyszłości polskiej polityki. Kto będzie prezydentem Polski?

Jasnowidz Jackowski: wizja. Szymon Hołownia zrobi spektakularną karierę

- Nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej partii politycznej - zaznaczył na początku Krzysztof Jackowski w rozmowie z naszym dziennikarzem. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca. To nie musi oznaczać, ze będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków np. prezydenta wetującego ustawy. Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna. Są to zlepki starych partii, oprócz Hołowni, który wszedł do sejmu przebojem - mówi jasnowidz.

Jasnowidz Jackowski: wizja o prezydencie Polski

Jasnowidz Krzysztof Jackowski ma wyraźne przeczucie, że rosnąca popularność Szymona Hołowni jest znakiem dla wielu innych polityków koalicji. - Wszystko wydaje się bardzo fajne, jednak spójrzmy na to z innej strony. Wybory prezydenckie to bardzo ważne wybory. Na pewno kolacja ma swoich kandydatów, czy to będzie Tusk, czy to prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, trudno powiedzieć, ale Hołownia do tego czasu, jeśli będzie dalej rósł w przeboju, może być najpoważniejszym kandydatem. Czy to się będzie podobało innym koalicjantom? Niekoniecznie - wyjaśnił Jackowski, który dodał także, że rząd może bardzo szybko mieć wewnętrzne problemy.

