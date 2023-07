Oficjalnie to nie są zawodowi żołnierze tylko prywatne osoby. Mają wozy pancerne i aktualnie stoją przy naszej wschodniej granicy. Jest ich kilka tysięcy. Nikt nie ma żadnych wątpliwości, że ich działania, to wojna psychologiczna. Jej celem jest wzbudzenie strachu i zagrożenia.

Krzysztof Jackowski (61 l.) z Człuchowa, najsłynniejszy Polski jasnowidz, jest pewien, że w tym roku nie będzie wyborów do sejmu. Jasnowidz, który przewidział upadek banków, wojnę w Ukrainie jest przekonany, że w Polsce stanie się coś takiego, że nikt nie będzie protestował, z powodu braku wyborów. Jego zdaniem, na jesieni powstanie nowy rząd, na który wszyscy będą się godzić. Tę przepowiednię dziennikarz "Super Expressu" usłyszał po raz pierwszy w grudniu 2022 roku. Dzisiaj kilka tysięcy uzbrojonych po zęby ludzi stoi przy naszej granicy. Nie wiadomo, do czego się posuną. Na pewno z ich strony dojdzie do licznych prowokacji. Teraz wszystko w rękach naszych służb.

Wybory 2023 pod znakiem zapytania

Jasnowidz Jackowski wielokrotnie zaskakiwał naszego dziennikarza swoimi wizjami. Podobnie było także kilka miesięcy temu. - Stanie się coś takiego, że wybory zostaną odwołane. Nie wiem, co to będzie, ale jedno jest pewne: wyborów nie będzie. Mało tego powstanie jakiś organ, który będzie rządził Polską, a na jego rządy będą wszyscy się godzić. Nie wiem, dlaczego tak będzie. Nikt jednak nie będzie protestował - mówił Krzysztof Jackowski.

"Wagnerowców" na granicy dostrzegł Donald Tusk. Tak wypowiedział się w mediach społecznościowych. - Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami.

Na te słowa Tuska natychmiast odpowiedział Jarosława Kaczyński. Prezes PiS na pikniku rodzinnym w Połajewie zapewnił, że polskie władze nie lekceważą tego zagrożenia. - My to zagrożenie uważamy za rzeczywiście poważne, ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo - chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się - otóż wybory odbędą się w terminie. Chcę to jasno powiedzieć: odbędą się w terminie - powiedział.

