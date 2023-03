Co robią piesi w Bydgoszczy, kiedy nikt nie patrzy? Wiemy to z ukrytej kamery! [WIDEO]

Schował się do trumny podczas kontroli ZUS, bo pracował na L4! Zdradził go... kaszel

Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej rozpoznawanych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Jego przepowiednie niejednokrotnie były na ustach setek osób. Wizje przyszłości, którymi ze słuchaczami dzieli się na swoim kanale na YouTube jasnowidz Jackowski wielu wprawiają w osłupienie. Są też tacy, którzy nie dają wiary słowom Krzysztofa Jackowskiego. To jednak nie powstrzymuje jasnowidza z Człuchowa przed przekazywaniem kolejnych przepowiedni. Dokładnie tak było podczas ostatniego nagrania, w którym Krzysztof Jackowski zdradził, co czeka Polskę i Polaków w nadchodzących latach.

Jasnowidz Jackowski: "Z tego, co się teraz dzieje zostanie gruz". Przerażająca przepowiednia, która daje do myślenia

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego

W swojej wizji przyszłości jasnowidz Jackowski nie krył, że Polskę i Polaków czekają ciężkie czasy.

- Drugi raz mi to mignęło, dziwna rzecz mi się kojarzy - mówił Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa i dodał złowieszczo: - Mam wrażenie, że z tego, co jest teraz, co się dzieje teraz, to zostanie z tego gruz. Taki niedobry czas, ten, który jest, miałby trwać do 2028 roku. Wtedy będzie stop tej sytuacji. Będzie wyciszenie na świecie - tajemniczo dodał jasnowidz Jackowski. W swojej przepowiedni mówił o tym, ze jeden ze wstrząsów na nastąpić w 2024, a kolejny już w 2028 roku. To on ma być tym gorszym i pozostawić po sobie gruzy. Co takiego miał na myśli jasnowidz Jackowski?

Sonda Wierzysz w przepowiednie jasnowidza Jackowskiego? Tak Nie