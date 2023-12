Jechała z synkiem i uderzyła w drzewo! Dramatyczny wypadek pod Mogilnem

Grozili pobiciem, wymuszali pieniądze. Wszystko to w szkole, a sprawcy mają po 15 lat

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Opel Astra po wcześniejszym uderzeniu bocznym w drzewo. Pojazd znajdował się poza drogą. Samochodem podróżowały dwie osoby (kobieta która prowadziła samochód oraz dziecko siedzące na tylnej kanapie za kierowcą) - mówią nam strażacy z mogileńskiej jednostki.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu osób znajdujących się w samochodzie poprzez założenie kołnierza ortopedycznego chłopcu a następnie ręczną stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa. Kobieta zgłaszała ból w stawie barkowym.

- Podjęto decyzję o ewakuacji tych osób z samochodu po dojeździe zespołu pogotowia ratunkowego. Poszkodowani zostali ewakuowani w obecności ratowników medycznych do karetki. Po przybyciu zespołu LPR chłopiec został przetransportowany do szpitala drogą powietrzną, natomiast kierująca pojazdem została przewieziona do szpitala przez przybyły na miejsce ZRM - dodają strażacy.

