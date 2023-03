i Autor: Andrzej Woźniak/Super Express znaleziono zwłoki młodej kobiety - ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Horror!

Jej zwłoki leżały przy śluzie w Bydgoszczy! Była półnaga i przemoczona. Najnowsze ustalenia przerażają

Bydgoszcz do tej pory mówi o tej sprawie. W Dzień Kobiet (środa, 8 marca 2023 r.) przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki kobiety, leżące przy śluzie Prądy. Dziennikarze "Gazety Wyborczej" ustalili, że denatka prawdopodobnie wpadła do wody po pijanemu. To nie wszystko! Więcej informacji w poniższym materiale.