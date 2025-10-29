Jesień w Ogrodzie Botanicznym UKW. To ostatnia szansa na spacer wśród złotych liści!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-29

Kolorowe liście, jesienne kwiaty i cisza w samym sercu miasta – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kusi wyjątkową atmosferą tej jesieni. To ostatnie dni, aby odwiedzić to miejsce i na chwilę oderwać się od miejskiego zgiełku.

Jesień to czas, kiedy Ogród Botaniczny UKW pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Złote, czerwone i pomarańczowe liście, pełne barw rabaty oraz spokojna aura sprawiają, że spacery wśród roślin stają się prawdziwą przyjemnością. To idealny moment, aby odpocząć, zrobić piękne zdjęcia i obserwować, jak ogród przygotowuje się do zimowego snu.

Ogród Botaniczny UKW powstał w 1930 roku i od lat pełni funkcję zarówno miejsca badań naukowych, jak i rekreacji dla mieszkańców Bydgoszczy. Zajmuje powierzchnię 2,33 ha i jest położony w centrum miasta – między ulicami Chodkiewicza, Niemcewicza, Placem Weyssenhoffa i Aleją Powstańców Wielkopolskich. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny, a dostępne wejścia znajdują się od ul. Niemcewicza (róg z Chodkiewicza) oraz od strony kampusu głównego UKW przy ul. Chodkiewicza 30.

Jesienna aura w ogrodzie to nie tylko uczta dla oczu, ale również okazja do poznania bogactwa roślin i ich cykli życia. Spacerując alejkami, można podziwiać różnorodne gatunki, obserwować owady przygotowujące się do zimy oraz cieszyć się spokojem z dala od miejskiego hałasu. To doskonała propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla miłośników fotografii przyrodniczej.

Dla osób chcących zgłębić wiedzę o historii i przyrodzie ogrodu przygotowano publikację – e-book „Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Historia i przyroda”, pod redakcją dr hab. Barbary Waldon-Rudzionek. Książka w przystępny sposób przybliża zarówno środowisko nieożywione, jak i różnorodne grupy organizmów zamieszkujących ogród. Bogato ilustrowana, jest wartościową pozycją dla naukowców, miłośników przyrody i mieszkańców Bydgoszczy.

Warto pamiętać, że Ogród Botaniczny będzie otwarty do 31 października 2025 roku. W tym czasie czynny jest w godzinach 8:00–17:00 od poniedziałku do piątku oraz 10:00–17:00 w weekendy. Po tym terminie ogród zostanie zamknięty na okres jesienno-zimowy i ponownie otworzy swoje podwoje wiosną 2026 roku.

Jesień w Ogrodzie Botanicznym UKW to ostatnia okazja, by poczuć magię zmieniającej się przyrody, zrobić piękne zdjęcia i spędzić czas w otoczeniu roślin, które przez cały rok zachwycają swoją różnorodnością. Nie przegap tej wyjątkowej szansy na jesienny spacer w sercu Bydgoszczy!

