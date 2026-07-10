Zaginął po wypisie ze szpitala. Każda informacja może pomóc odnaleźć pana Józefa

Józef Dzikowski zaginął w Bydgoszczy. Zniknął po wyjściu z wojskowego szpitala

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzą akcję poszukiwawczą za 77-letnim Józefem Dzikowskim.

Senior przepadł bez śladu w czwartek, 9 lipca 2026 roku. Tego właśnie dnia opuścił Szpital Wojskowy znajdujący się przy ulicy Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy. Zamiast udać się do domu, mężczyzna zniknął, a jego rodzina straciła z nim jakąkolwiek łączność.

Poszukiwany mierzy 164 centymetry wzrostu, ma drobną sylwetkę, piwne oczy oraz siwe, krótko ścięte włosy. Wyróżnia go widoczna blizna na brzuchu.

W dniu zaginięcia 77-latek miał na sobie szarą kurtkę, granatowy T-shirt i dresowe spodnie w szarym odcieniu.

Służby nie mają informacji o aktualnym miejscu pobytu mężczyzny ani o jego kondycji fizycznej. Policja zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, którzy mogli zauważyć Józefa Dzikowskiego lub wiedzą, gdzie może przebywać, o przekazywanie informacji. Zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście pod numerami telefonów 47 751 11 59 i 47 751 11 60. Można też dzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Poszukiwania 15-letniej Nadii z Bydgoszczy. Policja bada sprawę

Równolegle mundurowi wciąż starają się namierzyć zaginioną 15-letnią Nadię. Informacja o jej zniknięciu trafiła na policję we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Według policyjnych danych, nastolatka wyszła z domu około południa i ślad po niej zaginął. Do tej pory dziewczyna nie dała znaku życia.

Policja prowadzi działania operacyjne, by odnaleźć 15-latkę z Bydgoszczy.