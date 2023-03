Kacper, gdzie jesteś? Rodzina rozpaczliwie szuka zaginionego 16-latka

Atak wandali na rondzie w Bydgoszczy. Nie uwierzysz, co zepsuli

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny poszukuje Kacpra Kawala, który 15 marca 2023 r. około godziny 8:00 wyszedł z miejsca zamieszkania, udając się na ul. Gotowskiego 6 do Szkoły Branżowej Wektor, gdzie jednak nie dotarł i do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie skontaktował się z rodziną.

Rysopis 16-latka:

z wyglądu 18 lat,

wzrost 180 cm,

szczupła sylwetka,

włosy blond krótkie na bokach, dłuższe u góry,

uszy normalne przylegające.

W chwili zaginięcia poszukiwany ubrany był w szaro-niebieskie spodnie jeansowe, biało-czerwone buty NIKE JORDAN za kostkę, szarą bluzę z kapturem, fioletową kurtkę z kapturem. Posiada przy sobie telefon komórkowy, legitymację szkolną, torbę sportową na ramię.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z Dyżurnym KP Bydgoszcz-Wyżyny pod numerem telefonu 47-751-15-59 lub 112.

